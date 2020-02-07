Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что во Львове состоялась презентация и погашение марки в честь организатора массовых убийств еврейского населения и пособника нацистов Василия Левковича

Во Львове презентовали юбилейную марку в честь 100-летия коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч дубенских и ровенских евреев и тысяч поляков, военного преступника Васыля Левковыча.

С июля 1941 года по март 1943 активист ОУН Левкович служил в украинской вспомогательной милиции и шуцманшафте. В марте 1943 дезертировал в УПА. О том, как в 1942 году Левкович и его коллеги убивали евреев Дубно рассказывал немецкий инженер Герман Грабе на Нюрнбергском процессе. Долинский пояснил, о чем «забыли» рассказать Зеленский и Дуда в Варшаве © Journalist Today

Грабе описывал, как мужчин, женщин и детей заставляли раздеться и пройти в яму, где уже лежало около тысячи тел:

«Без плача и крика эти люди раздевались, стоя семьями, целовали друг друга и прощались. Я видел семью из восьми человек, мужчину и женщину, обоим около 50-ти лет с детьми приблизительно 1, 8 и 10 лет и двух взрослых дочерей примерно 20 и 24 лет. Пожилая седая женщина держала на руках годовалого ребенка и пела ему».

Презентация и погашение марки состоялась вчера во Львове во время торжественной академии в честь массового убийцы, которая прошла в библиотеке Львовского университета при поддержке Львовского горсовета.

Украинский институт национальной памяти уже с новым главой Антоном Дробовичем опубликовал статью о герое у себя на страничке в ФБ и на сайте института.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла постановление о чествовании 100-летия Васыля Левковича.