Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook высказал мнение, что единственное, что сохраняет от распада Украину сегодня, это газотранспортная система страны, в стабильной работе которой заинтересованы и Россия, и ЕС

Что даёт раскол Украины? Кому это выгодно и почему?

Возьмём к примеру газотранспортную систему. Раздел Украины на две, три, а лучше четыре части автоматически на части разделяет и этот объект, что, безусловно, скажется на работоспособности ГТС, но главное — это однозначно повышает стоимость транспортировки российского газа в Европу, что скажется на конечной цене. Черный рынок газа. Кто и как ворует газ на Украине? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Разумеется, это выгодно США лоббирующей интересы своих поставщиков газа европейцам.

В то же время в уничтожении ГТС особой заинтересованности американцы не проявляют, иначе уже бы она была превращена в лом. Значит, планируют пользоваться и зарабатывать на этом. Кроме того, США это не настолько монолитная политическая система, как прежде, это тоже надо учитывать при моделировании будущих геополитических конфигураций связанных с украинскими территориями

В общем, единственное, что объединяет (то бишь сохраняет от распада) Украину сегодня, это газо-транспортной система страны, в стабильной работе которой заинтересованы:

— Россия (поставщик газа)

— ведущие страны ЕС (потребители газа)

— украинские политики (предприниматели-посредники) желающие зарабатывать на всей системе, а не на малой её части.