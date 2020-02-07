Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что НБУ с Минфином продолжают заниматься «игрой» на финансовом рынке страны: один укреплял гривну, другой продавал ОВГЗ

На этой неделе НБУ с Минфином занимались любимой «игрой» на финансовом рынке страны. Один укреплял гривну. Другой продавал ОВГЗ. Искусственное укрепление нацвалюты в условиях провала исполнения госбюджета по этой причине, говорит о том, что крах пирамиды ОВГЗ очень близок.

Почему? Именно потому, когда в условиях очевидного падения экспорта, недобора платежей таможни, сворачивания промпроизводства НБУ продолжает игры к ростом курса гривны. И продолжает он их потому, что понимает, что как только перестанут покупать ОВГЗ гривну ждет катастрофа. Госбюджет Украины недополучил в январе почти четверть запланированных доходов - Минфин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Любое ослабление курса нацвалюты ведет к потере прибыли владельцев ОВГЗ и значит утрате мотивации покупать новые облигации. Образуется «петля». Долги, которые уже наделаны возвращать нечем, как кроме новых долгов. Чтобы их делать гривна должна быть крепкой. Ибо любое ее обесценивание тут же «съедает» прибыль иностранных покупателей. Например, зашел покупатель в ОВГЗ по курсу 24 под 10% годовых. А выходит по 27 — в ноль. По 28 — в минусе.

Причем, если увидит тенденцию падения гривны, то может побежать досрочно. И это — крах всей системы долговой экономики. С мгновенным скачком курса до 50-100 гривен за доллар. Потому НБУ будет курс держать до последней возможности. Вопреки интересам отечественного производителя и госбюджета. При этом сам госбюджет переключается с обслуживания внутренних нужд страны исключительно на обслуживание долгов по кредитам и ОВГЗ. Что, по сути — преступление против национальной безопасности страны.

Однако, очень похоже, что у НБУ с Минфином уже нет иного пути, как стимулировать привлечение новых займов через высокие процентные ставки и "крепкую" гривну. "Крепость" которой исключительно спекулятивна. Достаточно того, чтобы спекулянты перестали покупать ОВГЗ и оплачивать прежние долги будет нечем. И тогда придется идти на очень глубокую девальвацию гривны.

Таким образом дефолт неизбежен. Вопрос времени.