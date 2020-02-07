Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook отметил, что большинство белорусских продовольственных проблем на российском рынке – это следствие не столько «козней» российских чиновников и «Россельхознадзора», сколько издержки белорусского директивного планирования

О политизации темы АПК в российско-белорусских отношениях.

12 лет назад анимационная студия «Пилот» выпустила занятный мультфильм «Глинька» по мотивам сказки, в которой горшочек, вылепленный из волшебной глины, под крики «Ишчо» съедает целую деревню.

Долгое время автор не мог понять, кого мне напоминает данный горшочек. Но публикация статистики РБ по экспорту продовольствия за 2019 год позволила понять, что данный горшочек, приговаривающий «Ишчо» — это белорусское правительство в лице Минэкономики и Минсельхозпрода, которые из года в год пытаются не просто выполнить, а перевыполнить план по экспорту продовольствия, в том числе в Россию. Такие сладкие враги народа. За что в Белоруссии арестовали всех руководителей сахарных заводов © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Каждый год Минсельхозпрод РБ принимает планы по экспорту продовольствия. В 2019 году план был установлен на отметке в 5,7 млрд долларов (+8,6% к плановым показателям 2018 года).

Каждый год в СГ (Союзном государстве — ред.) принимаются индикативные балансы по поставкам продовольствия из Беларуси в Россию и наоборот. Каждый год данные индикативные балансы не исполняются на 100%, что нормально — на то балансы и названы индикативными.

Каждый год из Минска звучат жалобы о том, что Россия ограничивает поставки продовольствия и не закрывает свой рынок для белорусских производителей. Особенно много таких жалоб было в прошлом году. Причём, публичных сетований со стороны российских политиков и чиновников на то, что российские поставки продовольствия в РБ оказались ниже плана, автор припомнить не может.

И каждый год упрямая статистика показывает, что всё у белорусского АПК, что на мировом, что на российском рынке весьма неплохо.

В 2019 году РБ продала в РФ продовольствия и с/х продукции на 4,3 млрд долларов. Выручка по сравнению с 2018 годом выросла на 3%, а склады белорусских производителей к началу февраля 2020 года пустые — всё продано, если не в Россию, то в другие страны. В 2018 году РБ всего продала продовольствия на 5,235 млрд долларов. Экспорт по сравнению с показателями 2017 года вырос на 5,3%.

В 2019 году драйвером экспорта были сыры, в 2018-м — мясная продукция, что более чем нормально если учитывать российскую рыночную экономику и инвестиции российского капитала в АПК.

В общем, часть белорусских продовольственных проблем на российском рынке — следствие не столько «козней» российских чиновников и запретов «Россельхознадзора», сколько особенностей белорусского директивного планирования, взявших на вооружение фразу «Ишчо» из мультика «Глинька». Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Поэтому жалобы РБ на условия доступа к российскому рынку в текущем году (а они — жалобы — были, есть и будут) нужно воспринимать спокойно, благо, доля РФ в белорусском экспорте продовольствия стабильно снижается: в 2018 году она сократилась на 6,3 процентного пункта и составила 79%, по итогам 2019 года снизилась ещё на 1,2 п.п.

Так что в перспективе фразу «Ишчо» будут слышать не только в России, но и в Китае, куда по итогам прошлого года продали белорусского продовольствия на 131,5 млн долларов, а также на других рынках. Но это весьма далёкая перспектива.

Следовательно, тему АПК в российско-белорусских двусторонних отношениях необходимо деполитизировать, а планирование сделать реалистичным.