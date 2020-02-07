Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook поделилась личными впечатлениями о масштабных карантинных мероприятиях в КНР

Пекин. Вирус. 07.02.2020

В квартиру проник резкий запах хлорки или, может быть, каких-то других дезинфицирующих веществ. Решила выйти из дома. В лифте — ежедневный листок с информацией о сегодняшней дезинфекции. Но и без этого всё ясно: чистота, как в изоляторе, — на лестницах, на площадках, в подъездном холле. Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп © AFP, Anthony WALLACE | AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк

На улице опять пустота, если и прибавилось народу, то совсем немного, хотя сегодня кто-то и начал работу. В автобусах не больше двух человек, машин, правда, стало больше. Водители все в масках. А солнце сияет. После двух дней снегопада снова повеяло весной. Снег на газонах, на крышах домов ещё лежит, но уже подтаявший. Около дома лужи — весенняя капель.

Зашла в соседний магазин. Изобилие продуктов — на любой вкус! Никакого дефицита в Китае нет, и не только в Пекине — нигде! Заметила на улице много развозчиков на мотобайках с коробками из интернет-магазинов. Вот им надо воздать должное: работают на износ. Количество интернет-заказов увеличилось многократно. Люди, вынужденные в дни эпидемии сидеть дома, предпочитают всё получать он-лайн: продукты, готовую еду, насущные бытовые мелочи.

Особенно преуспела интернет-доставка в центре эпидемии, в Ухане. Там настоящие чудеса творятся. Но об этом отдельный пост сделаю.