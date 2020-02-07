Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что правительство страны вместо развития экономики сосредоточено на финансовой пирамиде ОВГЗ и бездарном латании дыр в бюджете

Что беспокоит? Почему нет ощущения от работы власти, что все замечательно, как об этом нам говорят министры и депутаты? Ну, насчет достижения мира на Донбассе еще можно понять В.Зеленского — противники и враги кругом. Кастинг в Кабмин. Останется только один? © kmu.gov.ua

Но причем здесь финансовая пирамида ОВГЗ, а также бездарное латание дыр в экономике страны Кабмином А.Гончарука вместо пошива новой одежды, как обещали, для современной архитектуры украинских рынков?

Теперь совершенно ясно: руки до поддержки украинской промышленности так и не дойдут, не под то они заточены. Обидно? Очень. Жалко? Нет. И даже очень хорошо, что скорее мы, налогоплательщики, стали прозревать. Понимать, что не сердцем, а мозгами надо выбирать людей во власть.