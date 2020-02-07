В киевской мэрии продолжаются дивные вещи. Назначив проходящего по громкому делу о коррупции Осипова в свою администрацию, мэр Кличко вызвал очередную волну возмущения со стороны киевлян.
Кто такой Осипов, вы можете и не знать. Но в интернете о нём много интересного можно найти. Данный человек годами воровал в "Киевавтодоре", его буквально за руку ловили, а теперь он стал главой транспортного департамента в Киеве.
Понятное дело, что возмущённый народ вышел под стены КГГА протестовать против столь вопиющего кадрового назначения. Киевляне высказываются очень грубо — и о Кличко, и о его протеже Осипове. Но вполне оправданно и по делу. После пламенных обещаний новой власти покончить с коррупцией в Киеве объёмы хищений только возросли. Причём "крышует" этот беспредел помощник президента Ермак. Через своих "смотрящих" — Комарницкого и Палатного.
И да, сегодня стало ясно, что мэру Кличко безразлично мнение людей. Он даже не соизволил выйти к митингующим, как делал раньше. А когда оппозиционный депутат в зале Киеврады прямо спросил его о назначении одиозного Осипова, смелый киевский мэр незатейливо съехал с темы.
Бизнес есть бизнес. Не мешайте, вредные киевляне, зарабатывать деньги Виталию.