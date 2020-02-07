Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что на сегодняшних переговорах в Сочи между президентами России и Белоруссии будет в первую очередь решаться вопрос о гарантиях договоренностей при подписании «дорожных карт интеграции»

Переговоры Путин-Лукашенко: разная скорость течения времени.

Сегодня в Сочи будет непростой денек. Москва и Минск зашли в тупик на уровне правительств и хозяйствующих субъектов. У каждой стороны — свой набор аргументов. «Момент истины» и бесконечность глупости. Факты и фейки вокруг встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

На кону стоит по разным оценкам от 3 до 7 миллиардов долларов в год.

Договариваться, конечно же, нужно. Но ключевой вопрос — в гарантиях договоренностей. Пресловутые "дорожные карты интеграции" правильно рассматривать именно как гарантии двустороннего развития. Следовательно, даже при условии их подписания главный вопрос — это вопрос доверия между первыми лицами.

Минску в контексте грядущих президентских выборов договариваться надо побыстрее. Москва может замедлять время, потому как спешить особо некуда — на повестке дня Конституционная реформа, а не отношения с союзниками и соседями.