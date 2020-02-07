Переговоры Путин-Лукашенко: разная скорость течения времени.
Сегодня в Сочи будет непростой денек. Москва и Минск зашли в тупик на уровне правительств и хозяйствующих субъектов. У каждой стороны — свой набор аргументов.
На кону стоит по разным оценкам от 3 до 7 миллиардов долларов в год.
Договариваться, конечно же, нужно. Но ключевой вопрос — в гарантиях договоренностей. Пресловутые "дорожные карты интеграции" правильно рассматривать именно как гарантии двустороннего развития. Следовательно, даже при условии их подписания главный вопрос — это вопрос доверия между первыми лицами.
Минску в контексте грядущих президентских выборов договариваться надо побыстрее. Москва может замедлять время, потому как спешить особо некуда — на повестке дня Конституционная реформа, а не отношения с союзниками и соседями.