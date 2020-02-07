Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook указал, что Евросоюзу выгодно держать Украину в нынешнем состоянии, и ни о каком принятии разоренной и воюющей страны в ЕС речи не идет

На пороге несбыточной мечты

Давно уже сказано, что никакого членства в Евросоюзе у Украины не будет. Ассоциация! Сказали: не мечтайте! Более половины украинцев поддерживают вступление в Евросоюз – соцопрос © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Евросоюз не может сегодня полностью переварить тех, кто вошел последними — Болгария, Румыния, Хорватия… Украина стоит на пороге, там и будет стоять. Здесь ситуация по всем показателям — борьбы с коррупцией, развитием экономики до 2014 года были лучше чем сейчас.

В НАТО — да, варианты есть. Потому, что им нужна наша территория.

Ассоциация выгодна ЕС. Территория подконтрольная, торговля полностью в интересах Евросоюза.

Словом, мечтания нынешних властей о членстве в Евросоюзе — полный бред.