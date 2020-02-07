На пороге несбыточной мечты
Давно уже сказано, что никакого членства в Евросоюзе у Украины не будет. Ассоциация! Сказали: не мечтайте!
Евросоюз не может сегодня полностью переварить тех, кто вошел последними — Болгария, Румыния, Хорватия… Украина стоит на пороге, там и будет стоять. Здесь ситуация по всем показателям — борьбы с коррупцией, развитием экономики до 2014 года были лучше чем сейчас.
В НАТО — да, варианты есть. Потому, что им нужна наша территория.
Ассоциация выгодна ЕС. Территория подконтрольная, торговля полностью в интересах Евросоюза.
Словом, мечтания нынешних властей о членстве в Евросоюзе — полный бред.