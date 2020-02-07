Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook отметил, что для любой американской администрации крайне выгодно, чтобы на Украине продолжался правовой хаос, при котором легче решать свои задачи

В США сейчас в порыве предвыборной гонки прямым текстом рассказывают как при Бараке Обаме «решали дела» на Украине. В этой уникальной ситуации стал достоянием общественности факт смены генерального прокурора с Шокина на Луценко.

Но мало кто задает вопрос: а зачем США свой генеральный прокурор на Украине? Демократическая империя против коломойского сепаратизма © РИА Новости,

Ведь данные действия имеют смысл только лишь в том случае, когда в Украине есть группа людей, представляющая США, и против которых ничего расследовать нельзя! Это мы видим, начиная с бродячих банд типа «патриотов» выполняющих грязную работу на улицах украинских городов, заканчивая воровством в мега крупных масштабах через олигархов с бюджета и недр Украины.

Мы ведь видим это на практике каждый день, когда весь народ Украины тупо и нагло обворовывают, например продавая населению газ по цене нидерландского хаба, продавая нашу украинскую землю, наши государственные предприятия. При этом явные преступники, воры и мародеры гуляют на свободе, а некоторые из них даже скачут под куполом Верховной Рады!

Такая ситуация возможна исключительно при одном условии, есть те, кого нельзя трогать правоохранительным органам, и тогда есть смысл другой стране ставить «своего» генерального прокурора.