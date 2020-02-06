Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook убежден, что главные проблемы с законом о земле начнутся тогда, когда его попытаются реализовать и отобрать землю у ее сегодняшних владельцев

Декрет о земле!

Сложно сейчас гадать, как сложится судьба закона о земле. Ситуация 50 на 50. Там сейчас серьезный конфликт внутри самой фракции. Есть серьезные выгодополучатели. Среди депутатов таких процентов пять. Все остальные кнопкодавы. Их сейчас используют. Для голосования по закону о рынке земли депутаты должны рассмотреть 4 тысячи правок © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Потом народ их будет по полной программе прессовать. Они потеряют все. С деньгами будут те, кто сидит в администрации президента, часть депутатов, силовиков, те, кто относится к воровской элите.

Каким будет голосование, мы увидим. Давление будет возрастать. Голосовать будет сложно. Но я делаю заявление. Голосуйте! Мы предупреждаем и тех, кто голосовал — пойдете под суд. Это преступление. И те, кто приобрел, знайте — вы приобретаете проблему. Землю придется вернуть. Народ этот закон не признает.

Конфликтность в вопросе о земле будет возрастать не на стадии принятия закона, а на стадии реализации земли. Вся жара начнется, когда начнут отбирать землю у фермеров и сельских жителей по всей Украине.