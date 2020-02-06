Декрет о земле!
Сложно сейчас гадать, как сложится судьба закона о земле. Ситуация 50 на 50. Там сейчас серьезный конфликт внутри самой фракции. Есть серьезные выгодополучатели. Среди депутатов таких процентов пять. Все остальные кнопкодавы. Их сейчас используют.
Потом народ их будет по полной программе прессовать. Они потеряют все. С деньгами будут те, кто сидит в администрации президента, часть депутатов, силовиков, те, кто относится к воровской элите.
Каким будет голосование, мы увидим. Давление будет возрастать. Голосовать будет сложно. Но я делаю заявление. Голосуйте! Мы предупреждаем и тех, кто голосовал — пойдете под суд. Это преступление. И те, кто приобрел, знайте — вы приобретаете проблему. Землю придется вернуть. Народ этот закон не признает.
Конфликтность в вопросе о земле будет возрастать не на стадии принятия закона, а на стадии реализации земли. Вся жара начнется, когда начнут отбирать землю у фермеров и сельских жителей по всей Украине.