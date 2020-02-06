Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему рассуждения о развороте Белоруссии на Запад не имеют под собой оснований и по какой причине пример Brexit будет крайне поучительным для белорусских элит

Всё во имя хайпа.

Визит Помпео разошёлся мощным эхом по СМИ и средствам массовой коммуникации. В Telegram сразу поползли слухи о том, что Помпео привёз Лукашенко секретное письмо с предложением заключить сделку, содержание которой раскрыл «Незыгарь».

«Для защиты суверенитета Беларуси США предлагают вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трёх лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и кредитную линию на 25 млрд долларов. При этом Беларуси обещано "сохранение суверенности", поддержка на международном уровне с одновременным снижением участия Минска в проекте Союзного государства, ЕАЭС».

Содержание сделки выглядит красиво, но проверки не выдерживает ни по одному из пунктов. Однако куда важнее то, что никто из анализирующих визит конспирологов не учёл ряд важных факторов.

Во-первых, Беларусь крайне сильно интегрирована с Россией, странами ЕАЭС и даже теми государствами, с которыми у ЕАЭС подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Эти интеграционные связи нарабатывались десятилетиями, их стоимость невозможно оценить в денежном эквиваленте просто потому, что они сами по себе непрерывно генерируют деньги. Убивать курицу, несущую золотые яйца, ради нескольких золотых яиц никто не станет.

В то же время даже текущий уровень интеграции Белоруссии с ЕАЭС и СГ является недостаточным для обеспечения экономической стабильности РБ и комфорта работы её чиновников. В ряде отраслей производственные мощности РБ являются явно излишними для ЕАЭС, не говоря уже о внутреннем рынке. Эти проблемы возможно решить лишь на политическом уровне за счёт углубления интеграции, а не выхода из какого-либо интеграционного формата, в данном случае из СГ. Лукашенко взыскует «момента истины» на предстоящей встрече с Владимиром Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Во-вторых, главные претензии Минска не к интеграции как таковой, а к её скорости и глубине. Минску хочется большего — единого рынка углеводородов уже вчера, а не к 2025 году и без ограничения суверенитета. Действиями же ЕАЭС в Минске должны быть довольны: именно ЕЭК отменила запреты России на поставку из РБ молока в таре свыше 2,5 л и говядины на кости.

Как видно, евразийские инструменты работают, и отказываться от них, потому что кто-то что-то якобы Минску пообещал, крайне глупо. Особенно с учётом того, что позиции РБ в органах ЕАЭС с начала этого года серьёзно усилились за счёт Михаила Мясниковича — главы Коллегии ЕЭК.

В-третьих, у Минска есть пример институционального суицида — Британия. Brexit — редкий пример того, как страна выходит из наднационального политико-экономического объединения на непонятных условиях с неясными перспективами. И стоит учесть то, что Великобритания куда более зрелая в институциональном плане держава, чем Россия, только начавшая процесс трансфера власти, и Беларусь, к данному процессу ещё не приступившая. И ещё непонятно, в какой бараний рог скрутит Вашингтон гордых англичан, осознавших, что им некуда деваться после экономических связей с Европой.

Пример Brexit будет крайне поучительным как для элит ЕАЭС, так и для экспертного сообщества. Лукашенко играет на повышение, когда нужно пасовать. Что обсуждают соцсети 5 февраля © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Поэтому к переговорно-интеграционному кризису между Россией и Белоруссией нужно относиться проще и без эмоций. Это кризис роста, который в худшем случае может закончиться смертью СГ как наднационального объединения, но не выходом РБ из Евразийского союза. Да и в целом смешивать СГ и ЕАЭС не стоит — это разные, пусть и зачастую пересекающиеся объединения. Недовольство СГ отнюдь не означает выхода из ЕАЭС.

Важно помнить, что:

1. Союз возможен лишь при наличии доброй воли и непротивлении сторон. Иначе он зовётся как угодно, только не союзом.

2. Интеграция — процесс сложный, нервный и проблемный. Но дело в том, что дезинтеграция приносит ещё больше проблем.

3. Коллективный Запад не может предложить Минску даже то, что у него уже есть в отношениях с Москвой, не говоря уже о чём-то большем. Принятие РБ в НАТО и ЕС в качестве полноправного члена, а не вассала США под оперативным управлением Варшавы сродни высадке яблонь в марсианских долинах Маринера.