Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook обращает внимание, что до сих пор у власти нет государственной стратегии по рынку земли, а потому и не удается создать прописанный и реально действующий закон о земле

Вообще это очень прикольно наблюдать, как вокруг ВР ввели почти военное положение, чтобы Рада приняла закон о рынке земли.

Меня удивляет другое. То, что никто не хочет понимать — как такового закона о рынке земли в Раде нет. Есть куцая бумажонка о "внесении изменений" с парочкой ограничений. А закон о рынке земли должен представлять собой именно закон о рынке — как он будет функционировать, этот самый рынок. Да, есть земельный кодекс, но в целом он не о пахотных землях.

У нас полноценного механизма рынка земли никто и написать не может. Не потому что дураки. Отнюдь. Просто рынок должен соответствовать стратегии государства, а её нет:

— в сфере АПК — мы идем по пути польского мелкотоварного фермерского хозяйства (там средний размер обрабатываемого надела на хозяйство — около 100 га) или по аргентинскому варианту крупнотоварного хозяйства, при котором собственно продукты питания являются импортными. Первый вариант — это о самозанятом населении, второй — это о корпорациях.

Где в этой истории будут фрукты-овощи, мясо-молоко — неизвестно. Это разные нормы прибыли и человекозатрат, корпорации такая мелочевка с ручным трудом не нужна Пока мирно. Несколько тысяч украинцев вышли на протесты в правительственный квартал Киева. Фоторепортаж © Украина.ру

— в сфере землеоборота — кто будет контролером и регулятором? Попробуйте во Франции нанести урон винограднику, вам государство и местная громада руки отобьет. Во Франции вообще излишне жесткий госрегулятор, а у нас такового в природе пока вообще не существует. Зато у нас в земельном кадастре вообще не учтена четверть сельхозземель. А сельские бабушки с их бумажными актами на землю, которыми сегодня можно только подтереться, должны готовить тысяч по пять, чтобы внести свои паи в электронный кадастр.

— в сфере защиты интересов сельских громад. Уже почти два года работает закон, дарующий ОТГ право распоряжаться прилегающими землями за границами населенных пунктов. Им воспользовались от силы 5% громад. У них просто нет бабла в бюджетах на землеустроительные работы. Куда уйдут все эти пастбища и покосы? И вообще — где в несуществующем законопроекте о рынке земли нюансы взаимодействия местных громад и землевладельцев? Агрохолдингу на 10 тысяч га хватает от силы 50 наемных работников.

Я, к примеру, ничего не имею против продажи земли иностранцам. Во-первых, они всё равно скупят большую часть, пользуясь дырами в законодательстве. Во-вторых, это будут псевдо-иностранцы, поскольку они являются офшорными составляющими империй наших родных агробаронов.

Я наивно хочу увидеть отдельный, детально прописанный и реальный закон о рынке земли. Был бы такой — не нужно было бы охранять Раду с оружием от сограждан.