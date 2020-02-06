Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если дискриминационный закон о запрете обучения на русском языке будет подписан президентом и одобрен Конституционным судом – это будет говорить об окончательном дефолте конституционного права в стране

Сегодня Верховная Рада провалили голосование за постановление об отмене закона о среднем образовании, который ликвидирует образование в школах на русском языке. Теперь спикер парламента Дмитрий Разумков может его подписать и передать на подпись президенту Владимиру Зеленскому. По пути Порошенко: почему падает доверие к Зеленскому © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Автор постановления депутат «Оппоплатформы» Наталья Королевская во время выступления сказала депутатам, что они сами в кулуарах говорят на русском языке, поэтому не имеют права запрещать детям учиться на русском языке.

Однако депутаты принятие постановления не поддержали. За него проголосовали всего 58 человек: 11 — от "Слуги народа", 38 — от "Оппоплатформы", 4 — от депутатской группы "За будущее", 1 — от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Теперь, после подписания закона президентом, ждем обещанного Виктором Медведчуком обращения в КСУ.

Если и там, дискриминационный закон, прямо противоречащий Конституции Украины, будет одобрен, то сей факт можно трактовать как окончательный дефолт конституционного права в нашей стране.