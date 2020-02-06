Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что он направил в суд протокол об административном правонарушении премьера Гончарука относительно его отказа защитить права украинцев, подвергшихся незаконным репрессиям в связи с применением к ним закона о люстрации

В суд направлен протокол об административном правонарушении премьера Гончарука.

Как и обещал, публикую официальный ответ руководителя Аппарата Верховной Рады на мое обращение об игнорировании премьером требований народного депутата. Публикую также копию протокола об административном правонарушении, составленного в отношении премьера и направленного для рассмотрения в суд. Кастинг в Кабмин. Останется только один? © kmu.gov.ua

Теперь в суде Гончаруку будет представлена прекрасная возможность публично объяснить, по какой причине он отказался рассмотреть мое обращение и защитить права украинцев, подвергшихся незаконным репрессиям в связи с применением к ним закона о люстрации. Ему придётся объяснить и причину, по которой он проигнорировал решение ЕСПЧ, установившего вину Украины в нарушении прав граждан, подвергнутых люстрации.

Если суд признает премьера виновным в нарушении Конституции и законов Украины, то это может стать основанием для его отставки. Предлагаю Президенту Украины использовать такую возможность и не давать премьеру ещё один шанс.

Приглашаю журналистов и всех неравнодушных в судебное заседание. Печерский суд. Судья Белоцерковец.