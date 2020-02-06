Украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в соцсети Facebook рассказал, с какой целью Кабмин вводит в руководство украинскими железными дорогами немецких специалистов

«Укрзализныця» под четким руководством премьера Гончарука подписала очередной меморандум с оператором немецкой железной дороги. В результате которого немцы будут консультировать «Укрзализныцю», а потом и займут и менеджерские топ-должности. Гончарук сообщил, когда подпишет соглашение по «Укрзализныце» с немцами © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Правильно. У немцев тоже с экономикой не ахти. Почему бы не получать многомиллионные зарплаты в богатой Украине?

Но ключевое тут другое. Зеленский собирается продать немцам 49% акций «Укрзализныци». И именно поэтому сами немцы, зайдя на руководящие должности в компанию, будут проводить подготовку к продаже. А потом — и продолжат управлять своей собственностью.