Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook поделилась личными впечатлениями о масштабных карантинных мероприятиях в КНР и реакции на эпидемию западных стран и прежде всего США

Вирус.

Кто-считает меры, предпринятые китайскими властями, избыточными. А по мне, так избыточны действия правительств других стран, практически закрывшими свои границы для китайцев. Хотя эксперты ВОЗ, квалифицировав вспышку коронавируса, как чрезвычайную ситуацию, тем не менее подчеркнули, что это решение не означает вотума недоверия к Китаю и даже выступили против любых запретов как на торговлю с КНР, так и на поездки в Китай иностранцев и китайских граждан за рубеж.

Но мир трясёт, и первые запретительные инициативы, инициированные США, быстро находят последователей. Вот недавно Госдепартамент опубликовал официальное уведомление, в котором по степени риска для посещений поставил Китай в один ряд со странами, страдающими от военных конфликтов,- Ираком, Афганистаном, установив для КНР самый высокий, 4-й уровень опасности. Но как тут не испугаться? Вот и начинают теперь от каждого китайца шарахаться как от чумного. Проформа вместо профилактики. Почему Украина не готова противостоять коронавирусу © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Вот что за всем этим стоит? С моей точки зрения, только одно: притормозить Китай, сломать глобального конкурента. Американцы даже имеют наглость говорить об этом в открытую. Так, министр торговли США Уилбур Росс на днях цинично заявил, что вспышка эпидемии в Китае «содействует» ускоренному возвращению обрабатывающей индустрии в США и «благоприятствует» частичной нормализации на американском рынке труда.

Что же касается вопроса об «избыточности» китайских мер, отвечаю: Китай, демонстрируя высочайший уровень государственного управления и не менее высокую степень общественной самоорганизации, защищает свой народ от вирусной опасности. Так же, не стоит об этом забывать, как и другие народы мира, выставляя мощный заслон широкому распространению инфекции.

В отличие, кстати, от США, где, по данным опубликованным в Twitter Национального института аллергии и инфекционных болезней, сезонным гриппом 2019-2020 гг уже заболели по меньшей мере 6,4 миллиона человек, госпитализированы 55 000 человек, умерли 2900 человек, среди которых 27 детей.

Но если Китай исчерпывающе информирует мир о вирусе и динамике его распространения, то США как в рот воды набрали.

И каков вывод? Думаю, что люди, которым лавина фейковой информации ещё вконец не расплющила мозги и которые сумели сохранить способность к анализу, его сами сделают.