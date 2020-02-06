Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что не может злорадствовать по поводу обысков на телеканале «1+1», но задается вопросом, изменится ли в связи с этим позиция Александра Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа

Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ.

И злорадствовать по этому поводу тоже не буду. Но у меня вот какой вопрос. Фесенко: Обыски на «1+1» — сигнал Коломойскому, что нельзя нарушать правила игры © Facebook Владимира Фесенко

Вчера бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко (ныне депутат от «Слуги народа») выступил с резким осуждением обысков на «плюсах».

В связи с этим вопрос: с учетом того, что власть в очередной раз показала свой настрой в отношении СМИ, изменится ли позиция Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа, который сам Ткаченко сейчас активно проталкивает?

Если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям.

Потому что этот закон о медиа — куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях.