Как главный редактор издания, в котором неоднократно проходили обыски (в том числе проводило их и СБУ), я никогда не буду поддерживать и оправдывать подобные действия в отношении любых других СМИ.
И злорадствовать по этому поводу тоже не буду. Но у меня вот какой вопрос.
Вчера бывший гендиректор 1+1 Александр Ткаченко (ныне депутат от «Слуги народа») выступил с резким осуждением обысков на «плюсах».
В связи с этим вопрос: с учетом того, что власть в очередной раз показала свой настрой в отношении СМИ, изменится ли позиция Ткаченко по репрессивному законопроекту о медиа, который сам Ткаченко сейчас активно проталкивает?
Если не изменится, то грош цена всем его нынешним возмущениям.
Потому что этот закон о медиа — куда более серьёзная и системная угроза для журналистов, чем любые обыски в редакциях.