Очень сложно одновременно призывать ЕС к осуждению самого существования ЛДНР и осуждать действия немецких политиков.
«МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе».
Немецкие политики приехали в Луганск.
Полагаю, европейские политики пытаются сами разобраться, что происходит на самом деле, так как порошенковская пропаганда на Западе всех пресытила давно, вот теперь сегодняшняя власть и попала в ситуацию с исчерпанным лимитом доверия к официальной информации.