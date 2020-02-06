Очень сложно одновременно призывать ЕС к осуждению самого существования ЛДНР и осуждать действия немецких политиков.

Донбасс и Россия. В Варшаве рассказали о целях визита Макрона в Польшу
Донбасс и Россия. В Варшаве рассказали о целях визита Макрона в Польшу
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии «Альтернатива для Германии» Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Дзодза на временно оккупированные украинские территории на Донбассе».

Немецкие политики приехали в Луганск.

Полагаю, европейские политики пытаются сами разобраться, что происходит на самом деле, так как порошенковская пропаганда на Западе всех пресытила давно, вот теперь сегодняшняя власть и попала в ситуацию с исчерпанным лимитом доверия к официальной информации.