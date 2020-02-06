Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, согласно данным специалистов из гонконгского университета, до 70% заболевших переносят вирус даже без повышения температуры, а смертность не превышает 1%

Специалисты из гонконгского университета считают, что данные по заболеваемости коронавирусом многократно занижены. Количество инфицированных должно приближаться к 80 тысячам, а не к названным 18 000.

Но в таком случае, делают вывод специалисты, до 70% заболевших переносят вирус даже без повышения температуры, что показывает, что этот штамм не так уж опасен, как его панически преподносят. И хотя количество погибших уже превосходит 500 человек, для такого числа инфицированных — это капля в море. Коронавирус: круизный лайнер с двумя россиянами отправили на карантин в Японии © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Гонконгские ученые считают, что смертельных случаев меньше 1%, и это в основном пожилые пациенты со слабой ССС (сердечно-сосудистой системой — ред.) или ослабленные какими то другими заболеваниями. Если гонконгские врачи правы, то мы имеем дело с обычным тяжелым гриппом, а не с какой-то смертельной болезнью.

Тем не менее, многие организации уже почуяли запах денег и занялись доением бюджета. ВОЗ, которая дважды меняла пластинку и переключалась то с пренебрежительного отношения к вирусу, то к паническому, уже потребовала миллиард долларов "на домики для бедных бездомных поросят", причем талант выматывать деньги у них значительно более развит, чем у поросенка Фунтика.

Организация, ничем пока не отличившаяся в борьбе с пандемиями, запросто просит миллиард на "просветительскую деятельность" в слаборазвитых странах. А еще ей надо сформировать стандарты для того чтобы вирусологи занялись исследованием. На это ВОЗ собирается потратить почти 60 миллионов. В это самое время три страны уже давно сформировали стандарты и сами работают над вакциной, в том числе в полевых условиях и ни у кого не клянча деньги.