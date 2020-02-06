Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что ослабление государственных структур в условиях монополизма приведет к такой форме хозяйствования, когда вся экономика страны будет оккупирована несколькими Финансово-промышленными группами

Еще в прошлом году писал о том, что ослабление государства в условиях монополизма приведет не к либертарианству, а к «либеральному монополизму», когда слабое государство будет оккупировано несколькими ФПГ.

Это дерегуляция и оптимизация налогообложения для избранных, а не для большинства экономических агентов. А вот «ночное» рассмотрение земельного законопроекта по версии главного «Арахны» привело меня к пониманию всего «зловещего замысла жуликов на крыше». Заробитчане стали главными инвесторами в экономику Украины © flickr.com, пресс-служба НБУ

Вот их идеальная модель государства: экономика поделена между местными ФПГ; инфраструктура, сырьевые ресурсы, банки и земля проданы транснационалам, которые снимают с местных запуганных олигархов регулярную экономическую ренту (антикоррупционные органы им в помощь).

Народ отправляют на полную «тарифную подписку», попутно демонтируя (или минимизируя) все социальные механизмы от пенсий до трудового законодательства. А «новая шляхта» все это «модерирует», занимая государственные должности и официально получая миллионные зарплаты….

Конспирологично, неправдоподобно? Сам хочу, чтобы это было неправдой, ведь в таком случае, эта страна станет «тесной» даже для 37 млн. человек…