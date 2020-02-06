Народная депутат Оксана Савчук обиделась на народного депутата Вадима Рабиновича за то, что он с трибуны Рады «унизил и назвал фашистом» ветерана СС Мыхайла Мулыка, которого торжественно похоронили в Ивано-Франковске. «Слава Мыхайлу Мулыку, он боролся за Украину», — пишет Оксана, — «его дело достойно уважения!».
Я решил освежить в памяти, как выглядели добровольцы дивизии Ваффен СС «Галиция» в Ивано-Франковске, какую форму они носили. И знаете, Вадим Зиновьевич прав: Мыхайло Мулык — доброволец германской дивизии Ваффен СС, человек, присягнувший на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, фашист и нацист.
На фото: торжественные мероприятия в Станиславе в честь организации дивизии, присяга дивизии.