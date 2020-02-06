Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook напомнил, кому присягали нынешние «украинские герои», служившие добровольцами в дивизии ваффен СС «Галиция»

Народная депутат Оксана Савчук обиделась на народного депутата Вадима Рабиновича за то, что он с трибуны Рады «унизил и назвал фашистом» ветерана СС Мыхайла Мулыка, которого торжественно похоронили в Ивано-Франковске. «Слава Мыхайлу Мулыку, он боролся за Украину», — пишет Оксана, — «его дело достойно уважения!». В Ивано-Франковске с помпой похоронили видного эсэсовца © Фото Facebook Руслан Марцинкив

Я решил освежить в памяти, как выглядели добровольцы дивизии Ваффен СС «Галиция» в Ивано-Франковске, какую форму они носили. И знаете, Вадим Зиновьевич прав: Мыхайло Мулык — доброволец германской дивизии Ваффен СС, человек, присягнувший на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, фашист и нацист.

На фото: торжественные мероприятия в Станиславе в честь организации дивизии, присяга дивизии.