Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что реализация планов новой власти по административному переустройству страны приведет к тяжелым последствиям для народа Украины

Административный «зуд» профанов и дебилов приведет к большим бедам народа Украины.

Кабмин подал в Раду законопроект о перестройке Украины на округа и регионы. Планируется, что основной единицей местного самоуправления будет община города, поселка, села, у которых будут избираемые на четыре года советы и руководители. На Украине появится Министерство по реинтеграции Донбасса © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Вместо районов вводятся округа, которых будет приблизительно 100. Примерно пять округов составят регион, который заменит область. Их будет также 24 плюс АР Крым, Киев и Севастополь. По численности региональные советы будут меньше нынешних областных приблизительно на треть.

Административное устройство страны определяется Конституцией Украины, ее в свое время создавали умные люди, не в пример этим профанам и дебилам.