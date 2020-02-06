Административный «зуд» профанов и дебилов приведет к большим бедам народа Украины.
Кабмин подал в Раду законопроект о перестройке Украины на округа и регионы. Планируется, что основной единицей местного самоуправления будет община города, поселка, села, у которых будут избираемые на четыре года советы и руководители.
Вместо районов вводятся округа, которых будет приблизительно 100. Примерно пять округов составят регион, который заменит область. Их будет также 24 плюс АР Крым, Киев и Севастополь. По численности региональные советы будут меньше нынешних областных приблизительно на треть.
Административное устройство страны определяется Конституцией Украины, ее в свое время создавали умные люди, не в пример этим профанам и дебилам.