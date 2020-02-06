Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер на своей странице в соцсети Facebook отметила, что доверять данным украинской статистики невозможно, поскольку уже почти двадцать лет никак не учитывается фактор массовой миграции и не фиксируется убыль населения по этой причине

Ложь, наглая ложь и украинская статистика.

Хотя я давно утверждала, что никаких 37 миллионов на Украине не осталось, для многих экспертов даже такая завышенная цифра стала большим удивлением — надо же, как сильно уменьшилось население Украины за годы незалежности — с 52 до 37 миллионов.

На самом деле уже почти двадцать лет Украина никак не учитывает фактор массовой миграции, вообще не фиксируя убыль населения по этой причине.

Убыль формируется по их подсчетам только из-за разницы между рожденными и умершими. В 2016 году у украинской статистики хватило наглости показать вообще положительное сальдо миграции — дескать, приехало больше людей, чем уехало.

Естественно, за эти годы разрыв между циферками укрстата и реальным числом жителей нарастал, и особенно порочный подход стал наглядно сказываться после Евромайдана, когда из страны побежали миллионы. Карасев: Когда население убежит из Украины, у нее отнимут территории

Я уже писала, что в 2019 году школу закончили половина из рожденных в 2001-м, а в первый класс пошли на 100 тысяч меньше, чем родилось в 2012-м. Но эта убыль вообще не зафиксирована, как не объясняется и то, почему в 2018 году в яростных президентских выборах голосовало всего 18 миллионов, а в 2004-м их было аж 30 миллионов!

Но тупость фальсификаторов-переписчиков вылезла по очень простой причине. Оказывается, что данные Дубилета — это всего лишь данные Укрстата, умноженные на коэффициент 0.88. С точностью до сотен человек. А Укрстат миграцию не учитывает абсолютно.

Любой грамотный человек, хоть чуть-чуть разбирающийся в демографии, скажет, что такое совпадение — явное доказательство фальсификации.

Убыль населения из-за миграции не может равномерно распределяться по всем возрастам. Естественно, большие потери несут группы трудоспособного возраста — уезжает на работу молодежь и здоровые люди среднего поколения.

Да и вся половозрастная структура Укрстата — это всего лишь проекция предыдущей переписи, а каждая реальная перепись очень отличается по этой структуре — социальные и экономические процессы вносят огромные изменения.

Но этого же не знает ни Дубилет, ни его подчиненные. Давно таких дураков не было у кормушки. Число Дубилета — 0.888.