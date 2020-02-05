Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что идея советника премьера Алексея Мушака о необходимости отменить пенсии для экономического роста не нова и говорит о фактическом дефолте государства по социальным обязателствам

Сеть бурно обсуждает заявление советника премьера Алексея Мушака о необходимости отменить пенсии, как условии для бурного экономического роста. Идея не нова и в прошлом году ее уже высказывал министр Милованов.

Правда, под иным "соусом". Тогда речь шла об отмене ЕСВ (единого социального взноса) за счет которого ныне наполняется ПФ. И если он будет упразднен, то и пенсии — автоматически тоже. Одним словом, отмена государственного пенсионного обеспечения крепко сидит в головах наших либертарианцев. И судя по всему, они просто ищут публичную форму, которая бы минимизировала электоральные потери, при введении новации в жизнь. Украинский экономист: Если не в этом, то в следующем году нас ждет дефолт © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Однако, если смотреть на проблему шире, то на самом деле правительство ищет способы оттянуть неизбежный дефолт Украины по внешним и внутренним финансовым обязательствам за счет фактических дефолтов госбюджета по обязательствам перед ПФ, медициной, выплатой субсидий и пр.

По сути этот дефолт уже настал в декабре прошлого года, когда в госбюджете не оказалось средств для закрытия всех расходных статей. В январе эффект повторился по причине недобора налоговых и прочих поступлений на 25%. В феврале, по прогнозам экспертов, будет тоже самое. Так что денег на социалку действительно нет. Но, если выплаты по ней упразднить, то они, увы пойдут не на экономический рост, как обещает Мушак. А исключительно на выплату долгов и процентов по ним нашим кредиторам.

Именно на обслуживание интересов последних направлена сегодня вся экономическая и фискальная политика Киева. И денег пенсионеров, даже если упразднить пенсии, надолго не хватит. Уж больно аппетиты у кредиторов акульи….