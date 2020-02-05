Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что представители президентской фракции согласны выплачивать пенсии жителям Донбасса только после изучения «их политических взглядов и уровня их патриотизма»

Депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий нашим гражданам на Донбассе и в Крыму заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма». Названы категории украинских пенсионеров, которым трижды повысят выплаты в 2020 году © Украина.ру

И эту фашистку в Раду привел Зеленский, которого многие из наших единомышленников поддержали во втором туре выборов. Эта власть не заслуживает ни уважения, ни доброго слова.

А законопроект Королевской «Слуги» при активной поддержке «ЕС» (с трибуны выступал Вятрович) и «Голоса» провалили.