Депутат от «Слуги народа» Лиза Богуцкая при обсуждении законопроекта о выплате пенсий нашим гражданам на Донбассе и в Крыму заявила, что «нельзя платить пенсионерам на оккупированных территориях, потому что мы не знаем их политических взглядов и уровня их патриотизма».
И эту фашистку в Раду привел Зеленский, которого многие из наших единомышленников поддержали во втором туре выборов. Эта власть не заслуживает ни уважения, ни доброго слова.
А законопроект Королевской «Слуги» при активной поддержке «ЕС» (с трибуны выступал Вятрович) и «Голоса» провалили.