Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что полная коммерционализация оценки работы украинских чиновников невозможна, а единственным индикатором для ограничения зарплат должна быть привязка оклада и премий министров к размеру средней зарплаты по стране

Привязка премий к ВВП явно некорректна, так как этот показатель не может быть индикатором работы всех министров. Коммерционализация индикаторов KPI чиновников (KPI — это показатель достижения успеха в определенной деятельности) является порочной практикой нынешнего времени, которая нивелирует социально значимые функции правительства.

Например, успехи в реформе медицины или образования очень опосредованно коррелируют с текущим показателем ВВП, точно также как социальная защита населения, оборона, полиция. Сбить скандал. Почему в Кабмине решили затянуть пояса © Андрей Лубенский

По сути, этот индикатор может применяться лишь к оценке работы премьера, министров экономики и финансов, да и то с большим допущением, ведь реформы делаются сегодня, а рост экономики может быть через год, и премию за это получат совершенно другие министры. Кроме того, у нас сырьевая экономика, которая зависит от мировых цен на зерно, металл, руду.

Если цены высокие, экономика будет расти даже если вместо министров руководить отраслью будут их пиджаки на стульях. А если цены падают, то нашу экономику не спасет даже нобелевский лауреат. В общем, получается модель с поиском виноватых, наказанием невиновных и награждением непричастных. На мой взгляд, единственный индикатор для ограничения зарплат чиновников — это десятикратный размер средней зарплаты по стране с учетом всех надбавок, премий и доплат.