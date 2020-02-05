Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что нужно понимать - Киев будет исходить из приоритета нанесения максимального ущерба Москве

Идеология контрсанкций: честный разговор с соседями.

Инсайды о разговорах Помпео в Киеве о том, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать» очень правдоподобны. Потому что в США не только изучают Россию в историческом контексте, но и обладают собственным опытом интеграции Калифорнии, Пуэрто-Рико и Гавайских островов.

Откровения Помпео важны на фоне других инсайдов — о новом пакете санкций против «Северного потока-2».

В нашем случае важно понимать следующее:

— санкции — это навсегда, потому что Крым это лишь предлог;

— США будут подогревать обиды и комплексы украинских элит;

— Киев будет исходить из приоритета нанесения максимального ущерба Москве;

— территориальные потери Украины будут использоваться для развития комплексов у других соседей. Инспектор Помпео на постсоветских окраинах. Что обсуждают соцсети Украины и России 3 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не выйдет из орбиты влияния США и там не произойдет смена элит на более лояльные России. В обозримом будущем этого не случится, поэтому необходимо использовать украинский прецедент в отношениях с другими союзниками и соседями.

Во-первых, контрсанкционная политика и защита внутреннего рынка от давления приоритетнее любых союзных обязательств. Эту мысль стоит донести до союзников по ЕАЭС — чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что Россия будет действовать в ущерб себе.

Во-вторых, присоединение к контрсанкциям должно стимулироваться Россией.

В-третьих, нарушение режима контрсанкций союзниками и соседями необходимо не просто пресекать. Обход контрсанкций должен стать не экономическим, а уголовным преступлением против национальной безопасности России.

Если не ужесточить контрсанкционный режим, то у соседей будут расти соблазны заработать на противостоянии России и США. Мы же сами загоним себя в ловушку, когда придется «платить и каяться». Платить придется по обязательствам из реальности до 2014 года. Каяться придется перед всеми соседями, которые начнут «качать права», что обязательства перед ними выше национальной безопасности России.