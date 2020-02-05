Вчера мин.культ. Украины отказалось включать памятник Жукову в Харькове в реестр недвижимых памятников. Теперь его может снести кто угодно. В Одессе в это же время сорвали барельеф Жукову и потоптались ногами. Получается, на Украине фашизм победил?#Украина #Жуков #памятник