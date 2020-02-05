В прошлом году УЗ провезла на 2,7% меньше грузов, чем в 2018-м.

Всего за год по железной дороге провезли более 300 млн тонн. Падение перевозок не останавливается с 2012 года.

Снижается объем внутренних перевозок. Это напрямую связано с падением промышленного производства. 

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© Facebook, Євген Кравцов

Есть и хорошие новости. В прошлом году мы экспортировали рекордный тоннаж зерна — аж 39,8 млн т. Также позитивную динамику демонстрирует экспорт и импорт грузов. При этом снижается объем транзитных грузов.

Как и ранее, грузом года остается железорудное сырье для металлургии (74,5 млн т).

Четверть всех грузов в стране отправил System Capital Management. В абсолютных числах это 83 млн тон. Ближайший преследователь, Ferrexpo, отправил 10,4 млн т.

В топ-5 грузоотправителей вошли также ArcelorMittal (8,3 млн т), Ивано-Франковск Цемент (6,8 млн т) и Kernel (5,8 млн т).