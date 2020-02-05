Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что поддерживает законопроект о сокращении числа депутатов Верховной Рады, поскольку она как самостоятельный орган умерла еще при Порошенко

Лучше меньше депутатов, да лучше.

«Депутатов станет меньше, бюджет страны будет тратить меньше средств, а результат будет такой же самый», — Давид Арахамия.

Тот случай, когда с Арахамией можно абсолютно согласиться. Верховная Рада как самостоятельный орган абсолютно умерла при Порошенко. Фактически можно сокращать количество членов до 100 без потери для работоспособности. Большинство депутатов — просто статисты вроде Лизаветы Богуцкой, чья функция жать кнопки. Так что 300 спартанцев в Раде это даже слишком. Депутатский секвестр как следствие депопуляции Украины. Что обсуждают соцсети 5 февраля © Facebook, Верховна Рада України

В конечном итоге лучше разыгрывать среди бомжей приз на годовое содержание в форме депутатской зарплаты, чем отдавать ее людям, которые просто трусят таблом и несут в массы ахинею по поводу элитных собак и не могут даже запомнить имя известного социолога. Бомжи получат социальный лифт, а общество увидит, что государство способно заботиться даже о касте неприкасаемых.

А это уже попахивает справедливостью, на которую у нас огромный запрос. Плюс фактор удачи, который любят все. А когда у нас 450 депутатов, где 350 идиоты, в той или иной форме, которым налогоплательщики платят за статус «народного избранника», то это выглядит как издевка.