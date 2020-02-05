Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какие последствия стоит ожидать Белоруссии из-за введенных ограничений российских нефтяных компаний на поставку сырья в республику

О дефиците топлива на белорусском рынке

Ограничения на продажу топлива, которые якобы ввёл в РБ «Лукойл» из-за дефицита топлива в республике, независимо от причин введения следует считать первым тревожным звоночком.

О возможных проблемах с обеспечением внутреннего рынка РБ топливом автор писал на прошлой неделе в тексте «Поскрести по сусекам. Хватит ли Беларуси нефти, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка». РБ требуется как минимум 6 млн тонн нефти для обеспечения внутреннего рынка, тогда как без заключения контракта с Россией она может рассчитывать на 5 млн тонн, минимум 1 млн тонн придётся добирать через порты Прибалтики. А по пессимистичным оценкам добирать придётся около 3 млн тонн нефти. Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

И нефть из Казахстана не будет спасением. Дело в том, что из барреля нефти получается 20 литров ДТ и больше 100 литров бензина, тогда как РБ нужна в первую очередь солярка. Однако соглашение с Казахстаном не позволит экспортировать нефтепродукты, полученные в результате переработки казахстанской нефти. Что делать с лишним для внутреннего рынка бензином — непонятно.

Поэтому было введено «Лукойлом» ограничение или нет, уже не суть важно. Важно то, что совместить экспорт нефтепродуктов и обеспечение потребностей внутреннего рынка при текущих объёмах поставки нефти в РБ невозможно.

При этом нефтепродукты из России в РБ не поставляются с начала прошлого года — их убрали из индикативного баланса, оставив лишь специфические категории нефтепродуктов (например, лаки), которые в РБ не производятся. В 2012 году РБ экспортировала российские нефтепродукты под видом «растворителей и разбавителей», за что Россия в своё время требовала от РБ 1,5 млрд долларов недополученной прибыли, — экспорт по такой схеме позволял «оптимизировать» на государственном уровне «налогообложение» за счёт зачисления вывозной пошлины в белорусский, а не российский бюджет.

В общем, без поставок нефти в нужных объёмах Минску неизбежно, рано или поздно, придётся выбирать: или прекращать экспорт, или переходить к импорту топлива из России. Остаётся только надеяться, что Москва и Минск всё же договорятся о нефти и интеграции.