Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook подчеркнул, что кроме очередных пустых заявлений и обещаний украинское руководство ничего не делает для восстановления Донбасса

На совещании у президента Зеленского премьер Гончарук анонсировал создание министерства по вопросам оккупированных территорий. Это «даст возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами»,- сказал премьер.

Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, а когда вы начнёте уже делать хоть что-то для той части Донбасса, которая не оккупирована? Куда вы реинтегрировать будете, в руину? Напомню в сотый раз обещания, которые до сих пор так и остались пустыми обещаниями:

Зеленский, 16 июня: "Мы будем разрабатывать большую программу восстановления Донбасса. Сейчас мы будем срочно изучать вопрос жилья переселенцам".

Зеленский, 20 июня: "Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем".

Зеленський, 8 июля: "Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии). Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год".

И вот сейчас идёт заявление, что будет создано министерство. И что изменится? Вот опять же с совещания: президент потребовал, чтобы деньги, которые поступили от "Газпрома", были направлены на дороги. А почему не на Донбасс, хотя бы часть из них? После Суркова. Что может измениться на Украине, если за это направление в Кремле будет отвечать Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Ребята, вы понимаете, что когда речь идёт о развитии регионов нашей страны, Донбасс надо для начала вернуть из руины хотя бы до уровня регионов. Чтобы потом относиться к разрушенному региону с равным вниманием. Для этого и внимания, и финансирования надо отправлять больше на Донбасс, чтобы хотя бы выровнять с остальными регионами. Но вы вообще ничего не делаете для Донбасса.

И если вы назначите очередного грантоеда или порохобота, который Донбасс видел только на административной карте страны или через прицел автомата, то что изменится для Донбасса?

Не просто министерство создавать надо — надо менять и ваше отношение к Донбассу, и государственную политику относительно Донбасса! И если не с достаточного финансирования в этом году, то хотя бы с государственных программ немедленно начинать надо. Почти год, а вам всем даже в отчёт по Донбассу вписать нечего кроме красивых, но пустых слов и обещаний.

Задумайтесь над этим, господа! Иначе вы так и останетесь чужаками в Донбассе, а Донбасс так и не станет жить лучше при вас. О реинтеграции реальной даже и речи нет.