Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook написал, что, учитывая сегодняшние реалии, Украина не в состоянии в исторической перспективе вернуть утраченный Крым

Неизвестно, правда это или нет, но Елена Тригуб, генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, передала якобы слова Помпео: Инспектор Помпео на постсоветских окраинах. Что обсуждают соцсети Украины и России 3 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Он сказал, что Крым потерян, и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия это не та страна, у которой что-то можно забрать» (конец цитаты).

Сомневаюсь, чтобы Помпео так открыто это сказал, скорее всего, его так поняли из его ответов на вопросы и его мимики украинские политики.

Тем не менее, это так: Украина сдала Крым, и вернуть его возможно, только став сильнее и богаче России. А учитывая сегодняшние реалии, Украина даже не собирается улучшать свою экономику. Иными словами, Украина не готова не только к возвращению Крыма, но даже к возвращению Донбасса.