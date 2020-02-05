В бывшем Артёмовске (теперь этот город называется Бахмут) установлены новые тарифы на воду.
Согласно решению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), теперь вода для жителей города будет стоить не 24,72 грн за за 1 куб воды, а 38,56 грн.
Если перевести эту стоимость в рубли, то получается, что 1 куб воды будет стоить для жителей Артемовска 98,33 рос. рублей.
Напомню, что в Донецке тариф за поставку воды после пересмотра составляет 21,55 рос. рублей, что в 4,5 раза дешевле!