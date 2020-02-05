Донецкая журналистка Елена Блоха на своей странице в соцсети Facebook отметила, что стоимость услуг ЖКХ в подконтрольной Украине части Донбасса в несколько раз выше, чем в ДНР

В бывшем Артёмовске (теперь этот город называется Бахмут) установлены новые тарифы на воду. «Пусть продаст собаку». «Слуга народа» дал совет пенсионерке о том, как заплатить за услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Согласно решению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), теперь вода для жителей города будет стоить не 24,72 грн за за 1 куб воды, а 38,56 грн.

Если перевести эту стоимость в рубли, то получается, что 1 куб воды будет стоить для жителей Артемовска 98,33 рос. рублей.

Напомню, что в Донецке тариф за поставку воды после пересмотра составляет 21,55 рос. рублей, что в 4,5 раза дешевле!