Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что даже официальные статистические данные за последние 5 лет свидетельствуют о катастрофическом падении украинской экономики и разрушении социальной сферы страны

Позорные итоги майданной евроинтеграции. Официальная статистика:

1. За последние 6 лет численность населения снизилась на 3,5 млн человек. На 100 умерших приходится 54 родившихся.

2. В стране из 37 млн населения 11,5 млн составляют пенсионеры. Из общего числа занятых только 7,7 млн работает официально. Средняя продолжительность жизни мужчин — 66 лет, на 11 лет меньше, чем в Европе.

3. Число врачей уменьшилось на 30 000, младшего медперсонала — на 96 000. Бюджет медицины — в 2 раза меньше, чем установлено законом.

4. 40 % школ нуждаются в ремонте, в 47% школ температура зимой не более 16 градусов.

5. Задолженность по зарплате учителям выросла на 152%.

6. Темпы падения промышленности при Зеленском выросли в 6,5 раз.

7. За 6 лет самолётостроение не получило ни одного серийного заказа.

8. За 6 лет не построено ни одного речного пассажирского судна.

9. Часть судо-, автомобиле-, авиа-, вагоностроения в украинском экспорте в 2 раза меньше, чем часть вывозимой из Украины древесины.

10. Объявлены банкротами: Мариупольский завод тяжелого машиностроения, Полтавский автоагрегатный завод, «Автокраз», «Росава». В глубоком кризисе: «Запорожсталь», «Арселор Миттал», завод им. Малышева, «Мотор Сич», «Южмаш», Турбоатом.

11. 40% общей площади земельных ресурсов относятся к загрязненным землям, а толщина гумусового слоя снизилась на 20%.

12. Снижение добычи угля на 60%.

13. Износ основных фондов в энергетике составляет 90%. «Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины © Facebook, Верховна Рада України

14. Более 90% всех бытовых отходов отправляется на свалки, площадь которых составляет 9000 га.

15. В рейтинге качества дорог Украина занимает 114-е место из 141 страны, в Украине ежедневно происходит 400 ДТП, в т.ч. из-за плохого состояния дорожного покрытия.

16. В рейтинге по расходам на питание Украина заняла 93-е место из 100. Украинцы тратят 42 % своих доходов на продукты питания.

17. По количеству абортов Украина занимает 5-е место в мире. Ежесуточно в Украине убивают 1000 нерожденных детей.

18. По ВВП на душу населения Украина занимает последнее место в Европе.

19. Курс доллара США вырос на 300% с 8 грн в 2013 году до 24 грн в 2020.

20. Электричество подорожало в 5 раз, квартплата — в 2 раза, газ — в 10 раз, холодная вода — в 6 раз, отопление — в 12 раз, горячая вода — в 6 раз. Задолженность граждан за коммуналку выросла в 3 раза и составила 60 млрд грн.

Как «Слуги народа» планируют бороться со всем этим? Их рецепт прост — продать пока еще государственные «Нафтогаз», Укрпочту и Укрзализныцю, а также еще 500 государственных предприятий и нашу с вами землю. А еще они сами себе зарплату выплачивают, к примеру, руководитель «Нафтогаза» получает 930 000 $ в месяц, руководитель Укрзализныци — почти 2 000 000 грн в месяц.

А простым украинцам, тем, которые не в состоянии оплачивать космические коммунальные тарифы, «Слуги народа» предложили продавать собак. Собаки. Страна в смартфоне…

Пора уже всем здоровым силам объединиться и навести порядок в стране. Как говорил один известный персонаж. Промедления смерти подобно…