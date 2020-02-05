Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что Верховной Раде 6 февраля предстоит принять знаковый для Украины закон об открытии рынка земли

Вот мы уже и накануне грандиозного шухера.

Завтра, 6 февраля 2020 г., законодатели рассмотрят проект закона Украины об открытии рынка земли! Но, как показала жизнь, народные депутаты лучше всего научились выдавать выстрел в ногу за праздничный салют. Делают это с удручающей регулярностью. «Боинг», земля и регламент: повестка дня оппозиции в Раде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И в этот раз глава парламентской фракции «СН» Давид Арахамия отмечает: «Мы настроены голосовать за землю. Сколько это займет времени — никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим».

Да, отдельные депутаты уже называют предстоящее голосование «земельной ночью». А обстановка в обществе напряженная и даже тревожная: сильный ветер преобразований власти просто сбивает с ног!