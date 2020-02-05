Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что для современной Украины роль международного финансового спекулянта Джорджа Сороса вполне сравнима с фигурой Александра Парвуса для России начала XX века

Два авантюриста.

Кадры, которые фонды Сороса подготовили для «управления» Украиной, мягко говоря, не выдерживают критики с профессиональной точки зрения. Все, как один, дилетанты — любители, способные управлять максимум какими нибудь пресс-службами.

Я далек от мысли, что Сорос и его партнеры не понимают, что они толкают в высшие эшелоны власти Украины людей, которые и на 1% не соответствуют тем сложным должностям, куда их проталкивает Сорос.

Тогда зачем он это делает? Каковы цели Сороса в Украине и не только? Между Соросом и Коломойским. В политической жизни Украины началось броуновское движение © РИА Новости,

Так как цели бурной и неутомимой деятельности Джорджа Сороса по всему миру неясны, а его собственные объяснения никого не могут убедить, то не остается ничего другого, кроме как признать,что старик Сорос — это обычный крупномасштабный авантюрист, которого увлекает глобальная интрига, как таковая, и в которой он хотел бы поиметь свой немалый гешефт. При этом он делает ставку на молодых рвачей — дилетантов, которых можно купить сравнительно дешево и заставить исполнять некую программу Сороса

Проще говоря, Сорос — это игрок, предпочитающий предельно крупные ставки. И, как все игроки такого масштаба, Сорос старается придать своей игре некий идеологический характер, характер борьбы с неким человеческим злом, борьбы за гуманизм, за свободу, демократию и т.д. Это все, так сказать, необходимое философское прикрытие. Без него трудно скрыть свои истинные цели и оправдать беспрецедентный масштаб авантюризма.

Я долго искал аналоги Сороса в истории, так как вообще люблю проводить исторические параллели. И пришел к выводу, что более всего Сорос напоминает известного интеллектуала, коммерсанта и масштабного авантюриста Александра Парвуса.

Сорос — это современная либеральная копия левака Парвуса. Но суть у обоих одна. Это два крупномасштабных авантюриста-космополита.