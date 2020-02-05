Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что рост одобрения деятельности американского президента показывает – обычных избирателей не устраивает, что вместо того чтобы заниматься страной, Конгресс четыре года занят попытками свержения президента

Опрос Gallup показывает что с 43% одобрение деятельности президента Трампа поднялось до 49%. Иными словами, колеблющиеся начинает понимать, что им грозит, если Трамп уйдет.

Импичмент, истерики в Конгрессе, переключение целой партии, безраздельно властвующей в нижней палате исключительно на войну с законно избранным президентом страны, игнорирование закона, волна ультралевизны — все это пугает нормальных обычных граждан. Всё Айова: демократы запутались в результатах первых кокусов и в своих сказках о русских хакерах © AP, Matt Rourke | AP, Matt Rourke | Перейти в фотобанк

Даже те из них, которым Трамп не по нраву и они с удовольствием проголосовали бы за Байдена — их не может устроить такое положение вещей, когда вместо того чтобы заниматься страной. Конгресс занят попытками свержения президента.

4 года Демпартия практически парализовала нормальную деятельность Конгресса, остановила обычную законодательную работу и занята только скандальными и безосновательными нападками на Президента. Народ начинает понимать, что это вовсе не свобода — это преддверие ГУЛАГа.

Вчера Дональд Трамп выступил в нижней палате Конгресса, которая инициировала его отстранение от власти, с традиционным посланием "urbi et orbi" к Конгрессу и ко всему миру, изложив свои достижения и объявив о намерениях. «За три года мы разрушили представления об американском упадке», — заявил Трамп и это его заявление чистая правда: показатели США в экономике растут, дипломатические победы также вполне очевидны, хотя многие из них кажутся не полными.

При этом председатель заседания в нижней палате Нэнси Пелоси настолько забылась, что после окончания выступления Трампа демонстративно порвала первую страницу его доклада, продемонстрировав, что никакой она не политик, а обычная базарная баба, кухарка, волей случая и коммунистической болтовни заброшенная на политический Олимп. Увидят ли это американцы или они все еще слепы?