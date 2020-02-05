Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что президент Белоруссии Лукашенко заигрывает с США для того, чтобы позлить российское руководство и выторговать себе дополнительные экономические преференции

Белоруссия. В России очень переживают за Белоруссию. Боятся, что Помпео мог заманить бедного Александра Григорьевича Лукашенко в свои американские сети, обмануть, оторвать от России.

Не переживайте. Лукашенко прекрасно знает ошибки Януковича, главная из которых, что он поверил США и ЕС. Лукашенко знает, в чем американский план для Белоруссии. Это понемногу оттянуть Белоруссию от России. Понемногу подтянуть нациков во властные структуры. А потом в какой-то момент свергнуть его примерно по украинскому сценарию. Лукашенко после Помпео. Поразительная многовекторность и эквилибристика © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Далее арестовать и судить публично. Придумав ему множество преступлений. Унижать его. Сыновей его загнобить. Или заставить, чтобы они предали отца и прокляли его как диктатора. Он знает, что Вашингтон и Брюссель хотят не только захватить Белоруссию как Украину, но и уничтожить и унизить его лично, как Каддафи.

Все это Лукашенко прекрасно знает. Поэтому не верит Помпео совсем. Помпео для него лютый враг. Такой же, как мечтающие подчинить Минск Варшава и Вильнюс. Лукашенко даже знает, кто в Белоруссии главные агенты этого Помпео и Варшавы. Это люди в фамилией, похожей на мою. И не убирает их. И чтобы позлить Москву. И из соображения, что лучше иметь под боком известного резидента врага, чем его арестовать, а потом не знать, кто будет новый резидент. Но.

Лукашенко знает, что за широкой спиной братской России он может себе позволить и поулыбаться с врагами. Даже и с целью ущипнуть Россию. Все равно Россия поможет, если что не так. Вот он и улыбается врагам с целью использовать улыбку Помпео для снижения цен на нефть и газ из России и повышения цен на молоко из Белоруссии.

Тем более, что знает, что за его спиной не только поддержка братской России, но и поддержка своих избирателей. Он знает, что популярен настолько, что если бы мог участвовать в выборах в Украине, то легко победил уже в первом туре. Лукашенко самый популярный политик в Украине, в этом нет сомнений. Он даже думает, что на открытых выборах мог бы победить и в России. Все это он знает. Но договариваться приедет не к Помпео и не в Варшаву, а в Москву. И договорится.