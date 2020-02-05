Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сокращать число депутатов парламента нецелесообразно, поскольку сейчас в государстве 10 депутатов на 1 миллион населения, а это ниже, чем во многих соседних странах

Сокращение числа народных депутатов до 300 уменьшит представительство народа в законодательной власти.

Сегодня показатель представительства парламентариев на 1 миллион населения в Украине приблизительно составляет 10 народных депутатов. В то время как в европейских государствах он выше: 14 — во Франции, 15 — в Польше, 16 — в Италии и так далее. Кроме того, количественный состав украинского парламента (450 народных депутатов) также далек от самого высокого показателя и по сравнению с соседними государствами. Рада приняла закон о сокращении депутатов в первом чтении © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Цель сэкономить бюджетные средства, конечно, благородна. Однако считаю, что задача парламента как представительского органа, в первую очередь, сохранить доступ украинского народа к управлению государством. Особенно в контексте существования неоправданно завышенных зарплат чиновников исполнительной власти и госпредприятий.

На мой взгляд, до внесения изменений в Конституцию необходимо было бы уменьшить также и минимальное количество народных депутатов, необходимое для конституционного представления или конституционного обращения. Поскольку собрать 45 подписей парламентариев при уменьшенной в полтора раза численности Верховной Рады будет значительно сложнее, а значит, наши избиратели будут ограничены в правах.

Сокращение числа народных депутатов — не единственное предложение изменений в Конституцию; законопроект также предусматривает закрепление в Основном законе пропорциональной избирательной системы. А эту норму, напомню, ранее счел нецелесообразной Конституционный суд Украины.