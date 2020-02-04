Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook написал, что логика в решении по сокращению числа народных избранников до 300 для Украины есть, поскольку сейчас ее население составляет около 30 миллионов

Украина. Число депутатов парламента уменьшено на будущее с 450 до 300 депутатов. По давлению Зеленского. Это вызывает восторг избирателей в Украине, которые считают, что большинство депутатов это проходимцы, которые обслуживают интересы олигархов и предатели своих избирателей. Поэтому чем меньше страна кормит депутатов, тем лучше для страны. Конечно, это противоречит нормальной теории парламентаризма. Но не противоречит практике парламентаризма. «Специфика украинского характера». В Верховной Раде могут ввести приставов, но их будут бить - депутат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, большая логика в сокращении числа депутатов в том, что раньше, при выходе из СССР, 30 лет назад население Украины было 52 миллиона, и логика была в том, что должно быть примерно от 100 тысяч населения один депутат.

А сейчас население Украины стало примерно 30 миллионов. Как раз и должно быть 300 депутатов, от 100 тысяч один депутат. Если та же политика будет продолжена, то через какое время число депутатов придется уменьшать до 250.