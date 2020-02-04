Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что единственным рациональным выходом можно считать ситуацию, когда конкретное количество депутатов будет определять ЦИК каждый раз в преддверии выборов, исходя из демографических данных

Относительно сокращения количества депутатов:

1) Количество депутатов, безусловно, необходимо сокращать, но в Конституции Украины нельзя закреплять конкретную цифру количества депутатов, поскольку она всегда будет взята с «воздуха» — почему 300, а не 280, 315 или 999 никто не сможет обосновать — любая из этих цифр в разный период времени может быть и большой и маленькой. Каждый раз переписывать Конституцию?

2) В Конституции необходимо закреплять норму представительства — например, 1 депутат от 100 тыс. избирателей (приблизительно такой она и была в 1996 году, когда принималась Конституция). Рада приняла закон о сокращении депутатов в первом чтении © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

3) Конкретное количество депутатов может определять ЦИК каждый раз в преддверии выборов, исходя из демографических данных — будет количество населения украинцев расти — будет расти и количество депутатов, будет уменьшаться — так уменьшаться (может случиться, что скоро депутатов в Украине может остаться и 220-250);

4) Закрепление пропорциональной системы в Конституции также контрпродуктивно. Прежде всего, пропорциональных вариаций выборов существует более 40 моделей — это не остановит переписывание законов «под выборы».

Во-вторых, в нашей стране уже использовались все избирательные системы (и пропорциональная в 2006, 2007 гг., и «открытые списки» в 2015-м) — это не дало и не могло дать ожидаемого антикоррупционного эффекта. Проблема не в системе выборов, а в правопорядке — работе правоохранительной и судебных системах.

Более того, принимая каждое изменение в Конституцию мы должны помнить о Крыме и Донбассе — насколько это согласуется с концепцией реинтеграции и международными соглашениями? Не придется ли потом снова «в мыле» менять Конституцию?

5) Ну и крайнее. Если действительно хотите, чтобы эти нововведения заработали, необходимо начинать с себя — с IX созыва парламента, а не менять законодательство для «потомков».