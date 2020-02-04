Журналист Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook поделилась личными впечатлениями о масштабных карантинных мероприятиях в столице КНР Пекине

Сегодня опять пришлось выйти из дома, хотя рекомендовано на улицу носа не казать. Народ слушается, зарылся в своих норках. Пекин по-прежнему пустынен, в метро — единицы. Но некоторые особо значимые социальные службы вчера начали работать. Выдержит ли украинская экономика удар коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Зашла в одно из таких учреждений. Сотрудники не только все в масках, что уже не удивляет (сама такая), но и в медицинских перчатках. У каждого служебного окошка стоит бутылка с какой-то дезинфицирующей жидкостью, вероятно, чтобы опрыскивать пространство вокруг себя после очередного посетителя. Маски в дефиците, но все где-то достают. Мне вот одну охранник в парке вручил, а вчера вообще получила в дар целую пачку от управляющего в доме. Очень доброжелательный народ китайцы, а сейчас это особенно чувствуется. Беда всех сплотила.

Вынужденные каникулы продлили ещё на неделю, тем, кому по роду службы возможно, разрешено работать дистанционно. А вот школьники и студенты буду маяться без дела чуть ли не до середины марта. Прогнозируется, что пик эпидемии наступит дней через десять, а потом пойдёт на спад. Очень хотелось бы в это верить!

А то душа болит за китайцев. Мало того, что остались без праздника, так ещё и убытки колоссальные понесли, на миллиарды счёт идёт.

На фотографиях — сегодняшний Пекин (метро, подземные переходы, улицы)