Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook отметил, что как только Россия ответила на выпады Польши, русофобы решили поскорее свернуть полемику, объявив себя победителями в споре об истории

Вопрос — ответ.

1) О какой победе в историческом споре с Россией говорит Польша? Так видит эту ситуацию только Польша, или остальной мир тоже?

Польша, делая подобные заявления, расписываться в собственной трусости. Ведь по факту, пока Россия молчала и не реагировала, они лаяли и бесновались. Но как только русские рыкнули, русофобы в лице Польши решили поскорее закончить эту ситуацию, объявив себя победителями в войне, на которую Россия ещё даже не выходила. Ведь все прекрасно знают, что правда на нашей стороне. А та статья, которую готовит по данному вопросу Путин, очень пугает наших польских и подобных им визави.

2) Возможно ли после таких заявлений Польше и России, как сказал министр иностранных дел Польши, "нормализовать отношения"? Союз как у Петлюры и Пилсудского: как Варшава предлагает дружить Киеву © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нормализовать отношения… Это можно. Все прекрасно понимают, что мир на пороге очередного, но уже глобального экономического кризиса. Выйти из него больше с приобретениями, чем потерями, у России есть все шансы. Последние годы тренировки в жестком противостоянии сформировалась устойчивую модель, способную выдерживать любые испытания. И Польша это прекрасно понимает. Так же как и понимает, что их хозяин США имеет мало шансов пройти грядущий кризис без проблем. Так что, поляки стелят соломку заранее.

3) Если на Украине будут учить детей, что нацизм — равно коммунизм, можно ли будет говорить о том, что мы с этой страной как-то в будущем начнем договариваться?

Не если, а когда. И это уже происходит. Если действовать по принципу "ничего личного — только бизнес", тогда да. Но. Мы же видим, как меняется русский народ. Мы сегодня обсуждаем изменения в конституцию, где будут отображены вопросы веры, русского народа, наследия империи. Всё это не случайно. И всё это говорит, что никто с такими русофобами сотрудничать не будет.

4) Приветствие Эрдогана "Слава Украине" — это реверанс в сторону Украины и желание ей понравиться или какой-то сигнал нам?

Эрдоган использует всё, что может для достижения своих вещей. Украину используют все, кто может для достижения их целей. Конечно, русскому человеку доверять туркам, как показала история, сложно. Они используют, надо и их использовать. Восток, дело тонкое.

5) Почему Эрдоган накануне визита на Украину заявил, что не признает Крым российским, а за некоторое время до своего визита положительно отреагировал на предложение Владимира Путина посетить Крым? На стороне Наполеона. Кто и зачем в Белоруссии конструирует антирусскую идентичность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Потому что от того, что он говорит зависит мнение украинской власти. Они существуют в этой плоскости — говорильни, карго культа. То, что он делает — важно для России. Здесь всё наоборот — реальность дел, а не слов. Украина — слабая страна. Им достаточно сказать. Россия — сильное государство. Здесь нужны дела. И Эрдоган, как восточный человек, прекрасно это понимает.

6) Что означает заявление Макрона о намерении включить Польшу в нормандский формат?

Макрон — слабый политик и не самостоятельный. Он часто делает противоречивые заявления в надежде если не догнать, так хоть согреться (как в анекдоте про петуха). С другой стороны, приближается апрель, когда Киев должен выполнить обязательства, взятые в Париже. И Париж с Берлином явно должны что-то делать, ведь Киев срывает этот процесс. Москва больше на блефования не пойдет. Кредит доверия был дан огромный. И он, вероятно, исчерпывается. Поэтому Макрон пытается заранее подготовить новые темы для болтовни, чтобы замылить главный вывод — Париж не способен и не хочет мира на Украине.