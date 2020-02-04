Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook указал, что хамское предложение депутата Рады пожилой женщине продать собаку для оплаты ЖКХ вылилось в стихийный протест — пока только на страницах соцсетей

Многие не поняли, что мощный флешмоб украинцев это вообще не о собаке. Это о завышенных и необоснованных коммунальных тарифах.

24-летний депутат сказал старушке (и в её лице всем украинцам) буквально следующее: чего бы вам это ни стоило — платите нам деньги. Если не хватает, продайте — собаку, кота, нательный крест, обручальное кольцо, почку, выкинетесь из окна… но мы, министры и депутаты, хотим быть миллионерами и миллиардерами, а проблемы индейцев шерифа не волнуют. Собаки и либертарианство украинской власти вполне совмещаются © скриншот | скриншот | Перейти в фотобанк

Вот именно это всех и возмутило — требование отдать последнее ради богатейших людей страны министров и депутатов, ради руководителей "Нафтогаза" с их фантастическими зарплатами и премиями.

Я это понял именно так и поэтому поддержал «собачью» тему. Не за собак (хотя и за них тоже), а против грабительских тарифов.

Кстати, Владимир Зеленский попытался достойно выйти из этой неприятной истории и поручил разобраться с платежами конкретной старушки из Кировоградской области. Но лучше бы он разобрался с коммунальными тарифами в целом.