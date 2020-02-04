Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что провалы в исполнении бюджета в начале года – это плоды политики Кабмина, направленной на удовлетворение прибылей финансовых спекулянтов

Исполнение бюджета в январе.

Январь явно не задался для бюджета. Вышли предварительные данные по доходам бюджета, которые говорят, что доходы в этом году в январе на 3.8 млрд меньше, чем год назад. А если считать, что возмещение на 1.8 млрд меньше возвратили, то реально доходы еще меньше. Маркарова рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета Украины в 2020 году © Минфин Украины | Минфин Украины | Перейти в фотобанк

Есть еще одна плохая новость. Если год назад Украина стартовала с роста зарплат на уровне 26-30% от прошлого года, то в этом году всего 14.9%. И это очень низкий показатель, который говорит, что государство своими действиями по минимизации инфляции и курса задавило предприятия. А бюджет по доходам с зарплат был построен исходя из примерно 15% роста зарплат в 2020 году. Но с учетом такого старта итоговый рост зарплат к концу года выйдет на отметку 10%, и тогда бюджет по НДФЛ и ЕСВ недосчитается млрд 25-30 в добавок к проблемам с НДС которые показали во всей красе уже по итогам января.

И хотя я верю, что в феврале будет рекордный сбор по налогу на прибыль за счет ревальвации гривны, все равно это не спасет бюджет. Спасение его очевидно есть девальвация гривны до уровня 27-28.

В целом экономическая ситуация уже начала двигаться в этом направлении. Если так продолжится, то в феврале доходы бюджета должны быть лучше. Но пока пожинаем плоды политики, направленной на удовлетворение прибылей финансовых спекулянтов.