Китай, конечно, справится с проблемой коронавируса… Да.
Но сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, как сегодня легко подорвать самую мощную экономику в мире. При желании… или необходимости.
Уверяю вас, ни Америке, ни России такая беда не грозит. Эти два геополитических монстра легко поменяют свою структуру, когда потребует того ситуация и обстоятельства. А Китай нет.
А теперь, начинайте доказывать мне, что Китай — это восточный дракон, который всех паа-арвёт, потому что очень самостоятелен.