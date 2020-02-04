Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook указывает, что для КНР успех в борьбе с эпидемией коронавируса имеет большое значение не только в социально-экономическом, но и в политическом плане

Китай, конечно, справится с проблемой коронавируса… Да. Выдержит ли украинская экономика удар коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Но сложившаяся ситуация лишний раз подтверждает, как сегодня легко подорвать самую мощную экономику в мире. При желании… или необходимости.

Уверяю вас, ни Америке, ни России такая беда не грозит. Эти два геополитических монстра легко поменяют свою структуру, когда потребует того ситуация и обстоятельства. А Китай нет.

А теперь, начинайте доказывать мне, что Китай — это восточный дракон, который всех паа-арвёт, потому что очень самостоятелен.