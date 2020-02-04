Во Львове открыли мемориальную доску Юрию Полянському. Написано, что это был украинский и аргентинский географ.
Почитатели географа забыли дописать, что Юрий Полянський был бургомистром Львова при нацистах: при нем проходили еврейские погромы, уничтожение польской интеллигенции, был создан юденрат, украинская милиция и вспомогательная полиция.
Аргентинским географом, бургомистр стал после того, как бежал с нацистами в Германию в 1944-м. На архивном фото: Полянський встречает хлебом и солью генерал-губернатора Польши Ганса Франка.