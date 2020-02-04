Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что визит в Польшу президента Франции Макрона призван показать: время, когда Франция и Германия терпели выходки окраин, закончилось

Эмманюэль Макрон прибыл с рабочим визитом в Польшу. Задача Макрона, которую он сейчас выполняет в восточном турне, уведомить страны, находящиеся в оппозиции к ЕС, что время, когда Франция и Германия терпели выходки окраин — закончилось. Сейчас на карте стоит власть социалистических элит в самых богатых странах старой Европы и они не собираются терпеть в своем стане государства с двойной лояльностью. Причем, в своей обычной манере, президент Макрон прибыл мягко уведомлять, а не вести переговоры или спрашивать чужое мнение. Донбасс и Россия. В Варшаве рассказали о целях визита Макрона в Польшу © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Президент Дуда попробовал в своей обычной манере ёрничать и упрекать Макрона за связи с Россией, но Президент Франции очень жестко обрубил его. По его словам для него нет никакой разницы между Польшей и Россией.

«…Когда я смотрю на карту, я вижу, так же, как и вы, господин президент, что Россия является частью Европы, хотя и не входит в ЕС…» — подчеркнул Макрон. А за этими словами стоял намек: «…только вы едите по нашей милости наши деньги, а Россия приносит нам прибыль…». При этом Макрон столь внушителен, когда отчитывает оппонента, что спорить с ним не решаются ни израильские охранники, ни европейские президенты.

Франция приехала в Польшу диктовать свою волю, а не спрашивать совета, как ей поступать. И завтра, по всей видимости, то же самое ожидает Президента Зеленского. Если бы я имел возможность посоветовать ему как себя вести, я бы посоветовал улыбаться и кивать головой, потому что Эмманюэль Макрон человек жесткий и ужасно злопамятный. Зеленскому следует попросить помощи против тех сил, которые мешают ему работать и вести Украину в Европу. И пусть он обязательно просит о создании страхового фонда для иностранных инвесторов, без этого инвестиции в Украину не пойдут.